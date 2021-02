Die Fuhrparkbranche kennt Fleet Logistics hauptsächlich als internationalen Dienstleister fürs Flottenmanagement. Doch das Unternehmen will sich breiter aufstellen und künftig unter der Bezeichnung Global Mobility Solutions (GMS) zu allen Themen rund um die Mobilität beraten. Nun hat Thibault Alleyn, Chef von GMS, Madelaine Webster zur Global Consulting Manager berufen. Webster war bisher bei Fleet Logistics UK and Ireland beschäftigt. GMS wurde im Herbst 2020 gegründet mit dem Ziel, das Know-how im Flottenmanagement mit dem Datenmanagement and des hauseigenen internationalen Reporting-Teams zu verbinden.

Vom Flottenmanagement- zum Mobilitätsdienstleister: Fleet Logistics will sich neu aufstellen und verstärkt den Vertrieb.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw