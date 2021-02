Die deutsche Mercedes-Vertriebsorganisation wird in die europäische Vertriebsorganisation integriert. Jörg Heinermann übernimmt zum Mai 2021 die Leitung des Mercedes-Benz Vertriebs in Deutschland.

Bisher stand die deutsche Vertriebsorganisation von Mercedes unabhängig neben dem europäischen Vertrieb. Zum 1. Mai 2021 integriert Daimler den Deutschland-Vertrieb in die europäische Struktur unter Leitung von Karl Schregle (55), um Synergien zu nutzen. Der Wissenstransfer zwischen den Märkten soll ebenso profitieren, wie eine einheitliche Steuerung und schnellere Umsetzung von wichtigen Vertriebsinitiativen die Schlagkraft der Mannschaft erhöhen soll. Nicht zuletzt soll so allen europäischen Kunden das selbe Markenerlebnis geboten werden.

Im Zuge der Integration gibt es auch einen Wechsel an der Spitze des Deutschland-Vertriebs. Jörg Heinermann (51), aktuell noch Head of Project Retail of the Future, übernimmt zum 1. Mai die Leitung des deutschen Vertriebs und berichtet in dieser Funktion direkt an Karl Schregle. Er folgt damit auf Carsten Oder (55), der die Leitung der weltweiten Bereiche für Ersatzteile, Service und Aftersale-Betreuung übernimmt. "Mit Jörg Heinermann gewinnen wir einen erfahrenen Experten, der durch seine bisherigen Funktionen im Unternehmen eng mit der Händlerorganisation in Deutschland verbunden ist", so Karl Schregle über Heinermann.

Der startete seinen beruflichen Werdegang 1993 bei Mercedes in Latein-Amerika. Nach verschiedenen Führungspositionen in Panama, der Schweiz, den USA und Deutschland war er ab 2006 Mitglied der Geschäftsführung des Mercedes-Vertriebs in Deutschland. Währenddessen verantwortete er unter anderem die die Vertriebsnetze sowie die Leistungssteuerung der zu Mercedes gehörenden Niederlassungen. Ab 2013 leitete Heinermann die Mercedes-Vertriebsgesellschaft in Portugal, anschließend wechselte er 2016 in den europäischen After-Sales sowie den Vertrieb von der Elektro-Marke Mercedes EQ.