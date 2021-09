Elektroautos in Deutschland

Elektroautos in Deutschland Die Million ist geknackt

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten kompakten SUV

Top Ten Bestseller in Firmenflotten 2021

Top Ten Bestseller in Firmenflotten 2021 Die beliebtesten Midsize-SUV

Top Ten Bestseller in Firmenflotten 2021

Im Privatmarkt war der Rückgang dafür mit minus 25,3 Prozent sogar noch stärker. In den sonstigen gewerblichen Zulassungen ist das Bild uneinheitlich. Der Fahrzeugbau (minus 30,6 Prozent) musste unter allen Kanälen die größten Verluste hinnehmen, Fahrzeughandel und Autovermieter ließen je rund 18 Prozent weniger Autos zu, schneiden im Vergleich zu ihren niedrigen Vergleichswerten aus 2020 also besser ab.

Der Chipmangel und die damit verbundenen Lieferprobleme der Autoindustrie schlägt voll auf die Zulassungszahlen durch. Im August wurden laut Dataforce 23 Prozent weniger Pkw an Großkunden ausgeliefert. In diesem Jahr fielen die Augustzulassungen erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen von Dataforce im Jahr 2001 unter die Marke von 200.000 Pkw. Arbeitstäglich bereinigt sanken die Nezulassungen gegenüber dem Vorjahresmonat sogar um 25,1 Prozent nach. Das kumulierte Wachstum über die ersten acht Monate schrumpft auf 2,5 Prozent.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021