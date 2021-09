Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten kompakten SUV

Top Ten Bestseller in Firmenflotten 2021

Top Ten Bestseller in Firmenflotten 2021 Die beliebtesten Midsize-SUV

Das schwindende Angebot sorgt bereits für hohe Preise. Der Online-Marktplatz "Autoscout24" meldet bereits einen neuen Rekordwert: Erstmalig seit Erhebung des Durchschnittspreises ist dieser über die 23.000-Euro-Grenze gestiegen. Mit 23.196 Euro lag er im August um 250 Euro über dem Juli-Wert. Im Vergleich zum Vorjahr liegt das Plus bei 3.000 Euro.

Jüngere Gebrauchtwagen werden in Deutschland zunehmend knapp. Weil viele Neuwagenmodelle aufgrund der anhaltenden Chipkrise kaum zu bekommen sind, sind nach Einschätzung des Branchenverbands ZDK zuletzt viele Käufer auf Autos aus Vorbesitz umgeschwenkt. Das führe zu weiterhin starker Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt und einem schwindenden Angebot.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021