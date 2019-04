Bei zurückgehenden Privatzulassungen setzen Hersteller und Autohändler in der Regel vermehrt auf Eigenzulassungen, so auch diesen März. Die Sondereinflüsse von Fahrzeugbau, Fahrzeughandel und Autovermietern stieg in der Summe um 3,8 Prozent, bereinigt um die Anzahl der Arbeitstage gar um fünf Prozent.

Im März 2019 sanken die Pkw-Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,5 Prozent. Der Flottenmarkt wuchs sogar an, während der Privatmarkt schwächelte.

Who is Who Pkw