An der Tatsache, dass der Anschluss mindestens mit 11 kW laden muss. Das ist in vielen Haushalten nicht machbar ohne teure Zusatzanschlüsse und Absicherung. Damit fallen günstige normale Wallboxen raus, die in der Regel einpahsig mit 4,6 kW laden und maximal mit 20A abgesichert werden müssen. Das aber genügt den meisten Autobesitzern. Selbst wenn das E-Auto nur über Nacht acht Stunden lang lädt, reicht das für 150 bis 200 elektrische Kilometer. 11-kW-Anschlüsse dagegen brauchen Starkstrom (400 V) und müssen dreifach mit 16A abgesichert werden.

Der Investitionszuschuss in Höhe von 900 Euro pro Ladepunkt wird nach Fertigstellung überwiesen. Unterschreiten die Gesamtkosten des Vorhabens den Zuschussbetrag, wird keine Förderung gewährt. Der Zuschuss kann ab 24.11.2020 bei der KfW über das Zuschussportal beantragt werden.

Kauf und Errichtung einer fabrikneuen, nicht öffentlich zugänglichen Ladestation inklusive des elektrischen Anschlusses (Netzanschluss) sowie damit verbundene notwendige Nebenarbeiten an Stellplätzen von bestehenden Wohngebäuden in Deutschland, wenn u.a.:

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat heute angekündigt, dass künftig private Ladestationen für Elektroautos an Wohngebäuden gefördert werden."Ab sofort fördern wir Mietern, Eigenheimbesitzern und Vermietern den Einbau privater Ladestationen. 900 Euro Zuschuss gibt es dafür vom Bund. Damit kommen wir unserem Ziel, Laden für alle, immer und überall, einen entscheidenden Schritt näher." Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur soll für die schnelle Umsetzung des Vorhabens sorgen.

