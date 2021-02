Noch vor Kurzem waren Elektroautos ein teurer Spaß. Doch mit den großen Stückzahlen kommen auch die kleineren Preise. Zudem werden die Stromer dank großzügiger Förderungen zunehmend auch eine finanzielle Alternative zu klassischen Verbrennern. Hier fünf besonders günstige Modelle aus fünf Segmenten.

Kleinstwagen

Wer nach einem umweltfreundlichen und zugleich erschwinglichen Kleinstwagen für die Stadt sucht, sollte beim Seat Mii Electric zuschlagen. Mit 20.714 Euro (alle Preise netto) ist er zwar nicht das derzeit günstigste, dafür aber das eindeutig preiswerteste Angebot. Rechnet man die Innovationsprämie raus, sinkt der effektive Kaufpreis auf knapp über 12.600 Euro. Im Gegenzug gibt es einen 83 PS starken Antrieb in Kombination mit einer 32,2 kWh großen Batterie, die nach dem neuen europäischen Fahrzyklus NEDC über 250 Kilometer Reichweite erlaubt. Mit einer Sprintzeit von 12,3 Sekunden ist er zudem der antrittsstärkste Mii, der je gebaut wurde; mit einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h ist er allerdings auch das langsamste Mitglied der spanischen Kleinstwagen-Familie. Neben seiner großen Batterie macht den Elektro-Mini vor allem seine umfangreiche Ausstattung zum Schnäppchen, denn angeboten wird er ausschließlich als Editionsmodell "Power Charge", welches 16-Zoll-Leichtmetallräder, Klimaautomatik, Sitzheizungen für die Vordersitze, Lederlenkrad, Audiosystem mit 5-Zoll-Display und DAB+-Radio, Parkpiepser hinten, Tempomat sowie Licht- und Regensensor umfasst.

Kleinwagen

Mehr Platz, mehr Ausstattung, mehr Reichweite gibt es eine Klasse höher im Kleinwagen-Segment. Das unterste Preisniveau markiert der elektrische Corsa von Opel, der abzüglich Bafa-Prämie für rund 20.300 Euro zu haben ist. In der Basisversion sind etliche Annehmlichkeiten wie Klimaautomatik, Infotainmentsystem mit großem Touchscreen oder Keyless Start sowie mehrere Assistenzsysteme an Bord. Außerdem bietet der 4,06 Meter lange Fünftürer einen 136 PS starken E-Antrieb, der einen Sprint auf 100 km/h in rund 8 Sekunden sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h erlaubt. Die mit 50 kWh zudem großzügig dimensionierte Batterie erlaubt praxisnahe Reichweiten um 300 Kilometer.

Kompakte

Im Kompaktsegment lässt sich derzeit am günstigsten mit dem Nissan Leaf stromern. Den bieten die Japaner aktuell in der Version ZE1 aus dem vergangenen Modelljahr für 25.201 Euro an. Umweltbonus abgerechnet, bleiben 17.151 Euro übrig. Für diesen Preis gibt es einen viereinhalb Meter langen Fünftürer mit einem 150 PS starken E-Antrieb, mit dem sich der Standardsprint in 7,9 Sekunden abhaken lässt, die Höchstgeschwindigkeit allerdings auf 144 km/h begrenzt bleibt. Großzügig dimensioniert ist der Akku mit einer Kapazität von 40 kWh, was im Stadtverkehr für fast 400 Kilometer und im kombinierten WLTP-Zyklus für immerhin noch 270 Kilometer reicht. Darüber hinaus ist die Ausstattung üppig. So sind Ladekabel, eine bidirektionale Ladefunktion, Audiosystem, Klimaautomatik, Tempomat, schlüsselloses Zugangs- und Startsystem und viele Assistenzsysteme an Bord. Für das Laden mit Wechselstrom lässt der Leaf ZE1 als maximale Ladeleistung allerdings nur 3,6 kW zu, weshalb ziemlich lange Nächte nötig sind, will man morgens mit voller Batterie durchstarten.

Foto: MG Abzüglich Innovationsprämie ist der MG ZS EV für bereits rund 18.823 Euro netto zu haben.

SUV

Wer lieber eine Etage höher Platz nehmen will, kann alternativ auch ein Elektro-SUV wählen, von denen mittlerweile einige am Markt sind. Den preislichen Einstieg markiert hier der ZS EV der erst seit wenigen Monaten in Deutschland vertretenden SAIC-Tochter MG. Die schmückt sich offiziell mit dem Signet einer alten britischen Automarke, faktisch hat das Auto jedoch chinesische Wurzeln. Dank dieser bekommt der Kunde viel Technik für relativ kleines Geld. Abzüglich Umweltbonus kostet der 4,31 Meter lange Fünftürer rund 18.800 Euro. Im Gegenzug bietet der ZS EV 143 PS, mit denen man die 100er-Marke in rund 8 Sekunden und maximal 140 km/h erreichen kann. Der Akku mit 44,5 kWh ist für über 260 Kilometer Reichweite gut. Laden an der Wallbox ist mit 7 kW möglich, an der Schnellladesäule lassen sich bis zu 50 kW abrufen. 16-Zoll-Alufelgen, Klimaanlage, Infotainmentsystem mit Navi, DAB und Konnektivitätstechnik, Abstandstempomat, Parkpiepser, Keyless-Entry und Lederlenkrad gehören zum Ausstattungsumfang der Basisversion.

Vans

Wer den Traum von Raum mit null Emissionen in Einklang bringen will, findet auf dem deutschen Automarkt mittlerweile auch eine größere Auswahl elektrisch angetriebener Vans mit familientauglicher Bestuhlung. Rund 31.900 Euro ruft Renault für seinen Kangoo Z.E. Maxi mit fünf Sitzen auf. Wer einen entsprechenden Antrag bei der Bafa stellt, kann diesen Preis um 9.580 Euro senken. Der 4,67 Meter lange Elektro-Kangoo bietet ein stolzes Kofferraumvolumen von 1,3 Kubikmeter. Bescheiden ist hingegen der Antrieb mit 60 PS, doch mit der limitierten Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h ist man nur geringfügig langsamer als mit anderen Elektroautos. Mit 33 kWh ist der Akku ordentlich dimensioniert, die Normreichweite beträgt 270 Kilometer. Zum Ausstattungspaket gehören ein Ladekabel Typ 2, eine seitliche Schiebetür und ein Audiosystem.