Jetzt auch in Italien

DAD Deutscher Auto Dienst Jetzt auch in Italien

VW Financial Services

VW Financial Services Neue Strategie

VW Financial Services

Seit Anfang Oktober 2019 kooperiert die Digital Charging Solutions GmbH (DCS) mit der Logpay Transport Services. Mit dem neuen Service Charge & Fuel können Logpay-Kunden damit Ladestationen und Tankstellen per App einfach finden und dort dann mit einer einzelnen Karte bezahlen. Schon bisher konnten Kunden mit der Logpay-Karte europaweit bargeldlos Kraftstoffe kaufen und Dienstleistungen wie Mautgebühren bezahlen. Durch die Kooperation mit DCS steht den Kunden nun auch der Zugang zu rund 22.500 Ladepunkten in verschiedener Ladestationsbetreiber in Deutschland offen. Die monatlichen Lade- und Tankumsätze einer Karte erhalten die Kunden zusammengefasst. Ähnlich wie andere Tankkartenanbieter will Logpay damit seinen Kunden den Zugang zur Elektromobilität erleichtern. Für die Zukunft ist eine Ausweitung des neuen Services auf ganz Europa geplant.

Zusammen mit Digital Charging Solutions bietet Logpay das Laden von Strom und Tanken von Kraftstoff künftig mit nur einer Karte an.

Who is Who Pkw