Der Leiter der BMW Group in Russland, Stefan Teuchert, übernimmt zum Dezember 2021 die Stelle als Leiter Vertrieb BMW Deutschland von Christian Ach. Der wiederum übernimmt bereits ab 1. Oktober 2021 die Leitung der Vertriebsregion Nordeuropa. Christian Ach war seit 2010 Teil des Führungskreis der BMW-Vertriebsorganisation in Deutschland. Der Leiter für den Markt Deutschland, Sebastian Mackensen, bedankt sich für seine langjährige Tätigkeit: "Christian Ach hat maßgeblich dazu beigetragen, dass BMW aktuell in Deutschland an der Spitze des Premiumsegments steht."

Sebastian Teuchert ist bis zuletzt seit beinahe vier Jahren in Leiter der Vertriebsorganisation von BMW in Russland, zuvor leitete er die Vertriebsgesellschaft in Thailand. Zuvor verantwortete der 52-jährige von 2004 bis 2009 das Groß- und Sonderkundengeschäft und war von 2013 bis 2016 Regionalleiter für die Handelsorganisationen in Ost- und Süddeutschland. Teuchert startete seine berufliche Karriere bereits vor 28 Jahren bei BMW in der Niederlassung München. Marktleiter Deutschland Sebastian Mackensen setzt Hoffnung in die Neubesetzung: "Ich bin überzeugt, dass Stefan Teuchert gemeinsam mit den Händlern und Niederlassungen sowie unserer eigenen Vertriebsmannschaft die erfolgreiche Entwicklung des deutschen Markts auch in den kommenden Jahren weiterführen wird."