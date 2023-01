Mazda MX-30 R-EV Mazda MX-30 R-EV

Mazda bietet sein Elektroauto MX-30 nun auch mit einem Benziner zur Reichweitenverlängerung an. Der Wankelmotor lädt während der Fahrt die kleine Batterie nach, so dass rund 600 Kilometer Fahrt ohne Tank- oder Ladestopp möglich sein sollen. Die neue Variante kommt demnach dreimal so weit wie das bekannte rein elektrische Modell, davon 85 Kilometer lokal emissionsfrei. Beim Preis sind beide identisch: Der MX-30 e-Skyactiv R-EV kostet ebenso wie sein Schwestermodell 30.252 Euro (alle Preise netto).

Comeback des Wankelmotors im E-Auto

Der Wankel- oder Kreiskolbenmotor ist Teil von Mazdas Technik-Historie, seit dem Ende des RX-8 im Jahr 2012 aber nicht mehr im Angebot der Marke. Auch bei anderen Herstellern ist der kompakte Antrieb aktuell nicht zu haben. Sein geringer Platzbedarf, der ruhige Lauf und das geringe Gewicht tragen ihn nun zum Comeback im E-Auto. Dort ist er rein für die Stromerzeugung zuständig, eine Verbindung zu den Rädern hat er nicht.

Foto: Mazda Der Wankel- oder Kreiskolbenmotor ist Teil von Mazdas Technik-Historie.

Weniger CO2 bei der Herstellung

Mazda weist auf den geringeren CO2-Rucksack des teilelektrischen Modells hin: Weil der Akku nur knapp halb so groß ist wie beim reinen E-Modell, sinkt der Energiebedarf in der Produktion. Allerdings fällt beim Betrieb lokal mehr Klimagas an. Als Gesamt-Verbrauch nennt der Hersteller für 100 Kilometer 1 Liter Sprit plus 17,5 kWh Strom.

Mazda CX-30 2.0 Skyactiv X AWD Test Der Sonderling

"Rotary Engine" kommt zurück

Zum Start gibt es das R-EV zunächst in fünf Ausstattungslinien. Die Basisvariante "Prime Line" dürfte sich im Umfang an dem rein elektrischen Modell orientieren und unter anderem 18-Zoll-Felgen, Rückfahrkamera und Navigationssystem bieten. Das höchste Level heißt „Edition R“ und soll die Rückkehr der „Rotary Engine“, des Kreiskolbenmotors feiern. Für 37.848 Euro bietet sie neben Bose-Soundsystem und 360-Grad-Kamera unter anderem Effekt-Lack, Glasschiebedach und verschiedene R-Logos.