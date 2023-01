Car of the year Auto des Jahres steht fest

Sieben Finalisten - nur einer kann gewinnen. In diesem Jahr erhielt der elektrische Jeep Avenger die begehrte Auszeichnung "Car of the year".

Insgesamt traten 27 Modelle um den begehrten Titel "Car of the year" an. Nur sieben schafften es nach dem ersten Wahlgang in die Endrunde. Sie wurden in geheimer Wahl von einer Jury mit 57 europäischen Fachjournalisten aus 22 Ländern und von neun Automobilzeitschriften - darunter auch firmenauto - ausgewählt. Für die Auszeichnung nominiert waren: Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra, Toyota BZ4X und Volkswagen ID Buzz.

Jeep Avenger ist "Car of the year"

Jeep Avenger schaffte es zum ersten Mal ins Finale und holte dann auf Anhieb den ersten Platz. Auf Platz 2 kommt der VW ID Buzz, den dritten Rang belegte der Nissan Ariya. Alle drei Gewinner sind Elektroautos.

Der Preis "Car of the year" gilt als begehrtester in der Autobranche. Die Auszeichnung wird seit 1964 jedes Jahr verliehen.

Lesen Sie auch