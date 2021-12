Im Januar wählt eine internationale Jury aus allen Neuerscheinungen das Car of the Year 2022. Sieben Modelle haben es in die Endrunde geschafft.

Der Titel Car of the Year gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen in den Automobilindustrie. Er wird von rund 60 europäischen Auto-Journalisten vergeben, die vorher alle neuen Modellen ausgiebig getestet haben. Auch firmenauto ist Teil dieser Jury. Für Car of the Year 2022 standen 38 neue Modelle zur Wahl, von Audi Q4 bis VW T7 Multivan. Viele E-Autos, aber auch Baureihen mit konventionellen Verbrennern. Aber nur sieben Modelle haben es in die Endrunde geschafft, darunter sechs E-Autos. Welche, sehen Sie in unserer Fotoshow oben.

Und wie geht's weiter? Anfang Februar treffen sich die Jury-Mitglieder in Mortefontaine bei Paris für weitere Tests mit den sieben Finalisten. Ende Februar wird dann der Sieger bekanntgegeben.