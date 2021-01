The Mobility House

The Mobility House Robert Hienz wird CEO

The Mobility House

Der gelernte Bankkaufmann, Steuerberater und Diplom-Ökonom bringt breite berufliche Erfahrung mit: Er verantwortete seit 2006 bei der Augsburger Aktienbank als Generalbevollmächtigter unter anderem die Bereiche Unternehmenssteuerung, Finanzen und Risikocontrolling. Seit Gründung der Tochtergesellschaft AAB 2016 war er bis 2019 deren Geschäftsführer. Vor seiner Zeit bei der Augsburger Aktienbank war er bei der KPMG im Bereich Financial Services tätig. "Es freut mich, meine jahrzehntelangen Erfahrungen in der Finanzbranche jetzt bei der Akf Bank und Akf Leasing einbringen zu dürfen. Wir wollen weiterhin für jedes Objekt eine passende Finanzierung anbieten und ein verlässlicher Partner des Mittelstandes bleiben", sagt Ismann zu seiner neuen Aufgabe. Das Unternehmen habe eine ehrgeizige Zukunftsstrategie und werde das Neugeschäft in zukunftsträchtigen Branchen und Objekten weiter ausbauen. Die Profitabilität des Hauses wolle er durch stringentes Kostenmanagement weiter erhöhen.

Das Führungsteam des Mittelstand-Finanzierers Akf Bank und Akf Leasing hat einen neuen Geschäftsführer. Bernhard Ismann übernahm die Aufgaben des früheren Geschäftsführers Ulrich Weyer bereits seit 1. Juli 2019. "Mit Bernhard Ismann haben wir einen menschlich und fachlich herausragenden Kollegen als Chief Financial Officer für die Akf-Gruppe gewinnen können. Er ist unsere Idealbesetzung für die Nachfolge von Ulrich Weyer", sagt der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Akf Bank und Akf Leasing, Dr. Frank Henes.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw