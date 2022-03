Als Grund für die Entspannung der Preise sehen die Experten eine absehbare Verbesserung bei der Halbleiter-Verfügbarkeit. Und auch die Produktionsprobleme durch den Ukraine-Krieg schätzen sie nicht als dauerhaft ein. Im Schnitt konnten Käufer im vergangenen Monat mit einem Rabatt von 17,6 Prozent rechnen, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Januar entspricht. Die Eigenzulassungsquote von Handel und Herstellern stieg um einen Punkt auf 24,7 Prozent.

