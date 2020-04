Opel stellt sich im Vertrieb und Marketing zum 1. Mai 2020 personell neu auf. Diplom-Ingenieur Stefan Moldaner (51) wird Direktor Vertrieb und Albrecht Schäfer (49) Direktor Marketing. Stefan Moldaner begann seine Karriere bei Opel, wo er verschiedenste Vertriebsfunktionen für Privat- und Gewerbekunden im In- und Ausland bekleidete. In seiner neuen Funktion verantwortet er den Vertrieb von Opel-Pkw und -Nutzfahrzeugen über die gesamte Handelsorganisation in Deutschland..

Die bisherige Marketing-Direktorin Christina Herzog verlässt Opel und wechselt zu Hyundai. Der bisherige Vertriebsleiter Jürgen Hölz übernimmt eine neue Aufgabe als Regional Sales Manager im Internationalen Vertrieb.

Albrecht Schäfer, diplomierter Volkswirt und seit über zwei Jahrzehnten in verschiedenen Führungspositionen in Verkauf und Marketing von Opel tätig, verantwortet aktuell das Internationale Preismanagement von Opel. In seiner neuen Position übernimmt er das gesamte Marketing für Opel in Deutschland.