Testen Sie Tesla, Jeep, Mazda, Mercedes, Ford & Co

test drive Elektromobilität Testen Sie Tesla, Jeep, Mazda, Mercedes, Ford & Co

Testen Sie Tesla, Jeep, Mazda, Mercedes, Ford & Co

Sie konnten nicht teilnehmen? kein Problem: den nächsten test drive veranstaltet firmenauto am 9. Oktober in Schwäbisch Hall. Noch sind einige Plätze frei.

Von denen geb es gleich drei: Peter Siegert (Manager e-Mobility bei der EnBW) informierte über Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum. Sebastian Ewert Leiter (Corporate Startup ChargeBIG, Mahle) erklärte, dass in den meisten Unternehmen der bestehende Strom reicht, um viele E-Autos zu laden. Man braucht nur ein intelligentes Lademanagement, das Laststpitzen ausgleicht. Und Rechtsanwalt Lutz Fischer wies ausführlich auf die rechtlichen Fallstricke hin, wenn Unternehmen elektrische Firmenwagen anschaffen - von der Car Policy bis zu den UVV.

Das funktionierte nicht nur im Hinblick auf Corona und die Sicherheit aller Teilnehmer. Vor allem das Thema Elektromobilität im Fuhrpark zieht. So planen alle befragten Testfahrer, in naher Zukunft E-Autos oder (Plug-in) Hybride anzuschaffen. Dabei hilft der test drive, denn nur dort können sie in kurzer Zeit diverse Modelle testen und das Ganze mit informativen Vorträgen verbinden.

Bis kurz vor dem test drive hatten alle Beteiligten gezittert, ob alles glatt läuft. Aber dann lief alles super und das Corona-Sicherheitskonzept von firmenauto greift: Denn alle Autos wurden nach jeder Fahrt desinfiziert. Am Ende kamen rund 200 Testfahrten zusammen und alle Beteiligten lobten das Konzept.

60 Fuhrparkverantwortliche, 18 Testwagen, 8, Automarken, 3 Referenten - Corona zum Trotz: Der firmenauto test drive in Fulda war ein voller Erfolg.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw