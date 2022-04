Der Flottentag von Signal Design ist Deutschlands größte Tagesveranstaltung für Fuhrparkentscheider. Dieses Jahr findet er am 13.10.2022 in Schwäbisch Hall statt.

Neben dem Networking Gedanken und dem Vernetzen von Fuhrparkleitern untereinander, sowie zwischen Fuhrparkleitern und Dienstleistern aus der Branche stehen auch Vorträge und Keynotes im Rahmenprogramm. Der jährlich stattfindende Motor-Talk begeistert die Besucher. In diesem Jahr ist der ehemalige VW-Konzern-Chef, Porsche-Chef und den Aufsichtsratsvorsitzenden Matthias Müller zu Gast. Geballtes Know How aus der Automobilbranche auf dem Podium verspricht interessante Einblicke hinter die Kulissen und die Aussichten für die kommenden Jahre.

Komplettiert wird das Programm durch eine Keynote von Alexander Rammert (Mobilitätsforscher und Dozent am Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung an der TU Berlin). Seine aktuellen Bemühungen konzentrieren sich darauf, politische Entscheidungsträger, Verwaltungen und Unternehmen als wesentliche Stakeholder des Verkehrssystems dahingehend zu beraten, eine hohe Mobilität mit möglichst wenig Verkehr zu ermöglichen. In seinem Vortrag stellt Alexander Rammert einen neuen Denkansatz zum Verständnis der menschlichen Mobilität vor.

Bereits über 170 Fuhrparkmanager angemeldet

Über ein halbes Jahr vor dem Event ist die Teilnehmerliste bereits sehr gut gefüllt und so sind Stand Ende März 170 Fuhrparkmanager angemeldet, die in Summe eine Fuhrparkgröße von 125.000 Autos repräsentieren.

In diesem Jahr ist die Fuhrparkbranche durch über 30 Aussteller aus den Bereichen Softwareentwicklung, Schadenmanagement, Ladungssicherheit, Automobilhersteller, Leasing-Unternehmen, Lade-Lösungen und mehr vertreten.

Für Leib und Wohl sorgt die Sterneküche des Reber’s Pflug in Kooperation mit dem Grillmeister Simon Kuch.

Für Fuhrparkentscheider ist das Event kostenlos. Die Anmeldung für den Flottentag am 13. Oktober 2022 finden Sie hier.