Wie das Unternehmen mitteilt, egänzen inszwischen 12.000 E-Bikes und E-Trikes die emissionsfreie E-Flotte. Zum Aufladen der E-Flotte wurden demnach bereits rund 13.500 Ladesäulen an Depots und Zustellbasen installiert - "-damit betreibt die Deutsche Post das größte private Ladesäulennetz hierzulande".

Nach Angaben des Konzerns hat die Streetscooter-Flotte der Post seit ihrem Start insgesamt mehr als 100 Millionen Kilometer zurückgelegt. Damit würden jährlich bei der Brief- und Paketzustellung rund 36.000 Tonnen CO2 eingespart.

Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und Postvorstand Tobias Meyer stellten in Köln den 10.000sten Streetscooter in der DHL-Zustellbasis Köln-Ehrenfeld vor. "Streetscooter ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte für die Elektromobilität in Nordrhein-Westfalen", sagte Pinkwart. Laut Tobias Meyer vollziehe die Deutsche Post DHL Group mit dem Streetscooter, einer Entwicklung der gleichnamigen Tochtergesellschaft, "die Verkehrswende in Deutschland".

