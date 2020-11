So kommen Firmenwagen an Strom

Ladesäulen im Unternehmen So kommen Firmenwagen an Strom

So kommen Firmenwagen an Strom

* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Ein Konzern wie die Telekom hat umfassenden Mobilitätsbedarf. Allein in Deutschland sind 23.000 Dienstfahrzeuge unterwegs – alle gemanagt vom Tochterunternehmen Telekom Mobility Solutions (TMS). Hier hat Geschäftsführerin Olga Nevska das Sagen. Und bei Fahrzeugen hört ihre Produktpalette noch lange nicht auf. "Wir sind ein interner Mobilitätsprovider. Unser Angebot reicht vom Dienstwagen über spezielle Messfahrzeuge zum Ausbau des Glasfasernetzes bis zu Carsharing- und Shuttlediensten", sagt Nevska.

Angebot des Monats

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw