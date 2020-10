Audi, Mercedes, Ford & Co testen

Sie haben die test drives in Fulda und Schwäbisch Hall verpasst? Kein Problem: Für 2021 planen wir mehrere Testtage ein. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Unterbrochen wurden die Testfahrten nur von den drei Vorträgen, die auf reges Interesse stießen. Peter Siegert von der EnBW erläuterte, wohin sich die öffentliche Ladeinfrastruktur entwickelt und wie Firmen Mitarbeiter mit E-Autos mobil halten. Sebastian Ewert von Charge Big, einem Start-up von Mahle, erklärte Lastmanagement in Unternehmen. Vereinfacht gesagt lässt sich damit das bestehende Netz optimal ausnutzen und viele Ladepunkte einrichten. Und zuletzt ging Rechtsanwalt Andreas Mußmann von der Kanzlei Voigt auf die rechtlichen Aspekte der E-Autos im Fuhrpark ein.

Fachgespräche am Ford Mustang Mach-e: Was hat der denn unter der Haube?

Dort parkte der Stromer ein zwischen den Testwagen von Audi, Cupra, Fiat, Ford, Jeep, Kia, Mazda, Mercedes, Seat und Volvo. Allerdings nicht lange. Pünktlich um 9 Uhr reihten sich die gut 50 angereisten Flottenverantwortlichen mit genügend Corona-Abstand am Counter auf, um die Schlüssel zu den Testwagen abzugreifen. Und dann standen die Räder den ganzen Tag lang kaum still.

Dass es letztendlich doch noch klappte, ist unseren guten Beziehungen zu Patrick Dietrich von VW Hahn in Fellbach zu verdanken. Der Großkundenbetreuer überlegte nicht lange und schickte uns spontan einen nagelneuen ID.3 zur Testfahrt nach Schwäbisch Hall.

Corona macht derzeit viele Planungen zunichte. Fast hätten die Teilnehmer des firmenauto test drives in Schwäbisch Hall auf Fahrten mit dem VW ID.3 verzichten müssen. Denn strenge Reiseregelungen bei VW verweigerten den drei angemeldeten Autos samt Betreuern kurzfristig die Anreise.

Von Audi bis Volvo: Im Anschluss an den Flottentag von Signal Design veranstaltete firmenauto einen test drive. Rund 50 Flottenmanager waren schwer beschäftigt, die neuen Modelle probezufahren.

firmenauto test drive mit E-Autos in Schwäbisch Hall am 9.10.2020

