Top 10 Bestseller in Firmenflotten 2020

Die Auswahl schrumpft von Jahr zu Jahr, viele Autokäufer sind vom Van in einen SUV umgestiegen. Doch Modelle wie Citroen Berlingo, Renault Kangoo oder VW Caddy halten sich auf dem Markt. Klicken Sie durch die Fotoshow und sehen Sie, welche Modelle am beliebtesten sind.

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten Kompaktvans

