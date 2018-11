Schmutzige Diesel landen in Polen

Alte Dieselfahrzeuge Schmutzige Diesel landen in Polen

Vans verschwinden langsam, aber sicher vom Markt. Schade drum, sind die geräumigen Alternativen zum Kombi doch überaus praktisch. Ihre Sitze lassen sich in der Regel falten, verschieben oder wegklappen, und der Kofferraum packt mehr als nur das kleine Gepäck. Trotzdem werden sie immer häufiger von trendigen SUV verdrängt. Nur die großen Massenhersteller leisten sich noch den Luxus, Vans im Programm zu halten. Für Renault etwa ist der Scénic eine feste Nummer und Fiat kann auf die beliebte Van-Version des 500 nicht verzichten. Auch VW bereichert die Modellpalette mit dem Touran. Zusätzlich gibt es den Caddy Kombi der Nutzfahrzeugsparte als günstige und noch geräumigere Alternative, während VW den Sportsvan mit der nächsten Generation des Golf vermutlich sterben lässt. Dass sich der teure BMW Active Tourer mit Plug-in-Technik so gut verkauft, liegt wohl an den günstigen Leasingangeboten, mit denen BMW den elektrifizierten Van in den Markt drückt.

Top 10 in Firmenflotten Die beliebtesten kleinen Vans

Who is Who Pkw