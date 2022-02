Der Toyota Aygo hat Bonitas sowie deren Verbundpartner, die Deutsche Fachpflege Gruppe mit Verwaltungssitzen in München und Hannover, vor allem mit seiner Wertstabilität, Wirtschaftlichkeit und den geringen Gesamtkosten überzeugt. Abwicklung und Service übernimmt in Herford das Autohaus Weller.

Alle Fahrzeuge fahren in der Ausstattungslinie X-Play vor, die Highlights wie eine Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Klimaanlage, beheizbare Außenspiegel sowie eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung umfasst. Bereits serienmäßig kommen Annehmlichkeiten wie elektrische Fensterheber vorne, das Multimedia-Audiosystem X-Touch mit Rückfahrkamera und DAB+ sowie ein umfassendes Arsenal an Sicherheitssystemen dazu.

Volle Fahrt voraus für die Bonitas Pflegegruppe: Im Rahmen seiner Fuhrparkerneuerung hat sich der Pflegespezialist mit Sitz in Herford für 120 neue Toyota Aygo entschieden. Diese Woche wurde mit 30 Einheiten des quirligen Kleinstwagens ein weiterer Teil der Fahrzeuge in Herford offiziell übergeben, die in Zukunft überwiegend in der ambulanten Touren-Pflege und außerklinischen Intensiv-Pflege eingesetzt werden.

