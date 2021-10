Jan Oehmicke übernimmt Leitung in DACH

Die Geschäftsführung des Unternehmens sei gesichert durch Alexander Heß, der bereits im Mai 2021 zum Geschäftsführer ernannt wurde. Er werde unterstützt von Roland Bauer, Prokurist und Leiter des Technischer Services, als Mitglied der Geschäftsleitung. Beide haben das Wachstum des Unternehmens fast von Beginn an mit entwickelt und werden von ihrem Team unterstützt.

Matthias Rotzek war fast 30 Jahre erfolgreich in verschiedenen Positionen in der Autovermiet-, Leasing- und Fuhrparkmanagementbranche tätig und auch von der Redaktion firmenauto immer als zuverlässiger Partner geschätzt. Seit 2013 hat er als Mitbegründer und Geschäftsführer die HLA Fleet Services maßgeblich in ihrer Entwicklung vorangetrieben und zu nachhaltiger Profitabilität geführt. Meilensteine waren dabei die Gründung der Kooperation mit der internationalen Organisation Traxall International sowie der Einstieg der französischen Groupe Faubourg als Gesellschafter des Unternehmens. Die Groupe Faubourg, Paris, hat im vergangenen Oktober über eine Tochtergesellschaft auch die verbleibenden Anteile an der HLA Fleet Services erworben. Neben seiner Geschäftsführertätigkeit der HLA Fleet Services GmbH (TraXall Germany) war Matthias Rotzek seit 2017 auch Mitglied im Board von Traxall International.

Die HLA Fleet Services GmbH (Traxall Germany) trauert um ihren langjährigen Geschäftsführer, Matthias Rotzek, der am 8.10.2021 verstorben ist.

