Früher mussten Autofahrer eine Werkstatt ansteuern, um Navikarten zu aktualisieren. Mittlerweile gehen die Hersteller dazu über, neue Versionen über die Mobilfunkvernetzung des Fahrzeugs einzuspielen. Die neuen Daten kommen also durch die Luft. Tesla nutzte das Prinzip bereits früh zum Update von Komponenten und Steuergeräten im Fahrzeug. Ein jüngstes Update für den Model Y ändert die Auslösemechanismen der Airbags bei einem seitlichen Aufprall im Frontbereich. Bald zogen auch die deutschen Premiumhersteller nach. Over-the-air-Updates für Infotainmentkom­ponenten sind in den aktuellen Fahrzeuggenerationen die Regel, und mittlerweile trauen sich auch BMW , Mercedes , Volkswagen und Co., die eine oder andere Funktionsverbesserung für Assistenzsysteme, Fahrwerk oder Motorsteuerung auf diesem Weg zu ihren Kunden zu befördern. In der Regel reicht dafür die Mobilfunkverbindung des Fahrzeugs.

Viele Autos aktualisieren ihre Software übers Mobilfunknetz. Wir erklären, was heute schon geht und wie sich zusätzliche Funktionen im Firmenwagen auf die Dienstwagensteuer auswirken.

