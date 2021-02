Rabatte in der Kritik

E-Auto Umweltprämie Rabatte in der Kritik

Gladbach. Toyota hat Volkswagen 2020 als größten Autohersteller der Welt abgelöst. Erstmals seit 2015 landete der japanische Konzern mit einem Absatz von 9,53 Millionen Fahrzeugen vor den Wolfsburgern mit 9,3 Millionen, wie das Center of Automotive Management (CAM) errechnet hat. In dem durch die Corona-Krise bestimmten Jahr büßte VW rund 15,2 Prozent seines Fahrzeug-Absatzes ein, während Toyota auch dank eines starken China-Geschäfts lediglich 11,3 Prozent verlor.

Seit 2016 durfte sich VW als größter Autobauer der Welt bezeichnen. 2020 lag ein alter Rivale an der Spitze.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw