Das weltweit am häufigsten verkaufte Modell war 2019 das Model 3 von Tesla mit 300.075 Neuzulassungen. Den Titel des beliebtestes deutschen E-Autos trägt die Plug-in-Hybridvariante des BMW 5ers auf Rang 6.

Der weltweite Elektroautomarkt ist gewachsen. Daten der Beratungsagentur Inovev zufolge wurden 2019 insgesamt 2,21 Millionen reine E-Mobile und Plug-in-Hybride verkauft, was einem Plus von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gesamtmarkt ist im gleichen Zeitraum um 4 Prozent geschrumpft.

