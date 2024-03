Women’s Worldwide Car of the Year Kia EV9 ist Weltfrauenauto 2024

75 Motorjournalistinnen aus 52 Ländern küren in diesem Jahr beim "Women’s Worldwide Car of the Year"-Award den Kia EV9 zum Gesamtsieger.

Passend zum heutigen Weltfrauentag hat die Jury des „Women's Worldwide Car of the Year“-Award (WWCOTY) den Gesamtsieger des diesjährigen Wettbewerbs bekannt gegeben: Der Kia EV9 wurde von den 75 Motorjournalistinnen aus 52 Ländern auf fünf Kontinenten zum „World’s Best Car for 2024“ gekürt.

Darüber hinaus vergibt die Jury weiter Awards in fünf Kategorien: Familienauto, Limousine, SUV, exklusives Auto sowie Geländewagen & Pick-up. Über alle Kategorien gingen 62 Modelle an den Start. Die Entscheidung war laut Präsidentin der Women’s Worldwide Car of the Year, Marta Garcia, nicht einfach: "Die Arbeit der Jurorinnen im letzten Jahr war geprägt von einem sich kontinuierlich ändernden Markt."

Die Gewinner der einzelnen Kategorien auf einen Blick: