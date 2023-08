5 Gründe für den Besuch der IAA Nicht nur für Auto-Fans

Die IAA will keine reine Messe mehr sein, sondern alle Facetten der Mobilität abbilden. Dazu gehören auch zahlreiche Testdrives – wie der von firmenauto.de am 7. September.

Das neue Konzept der IAA Mobility in München hat das Potenzial, einerseits neue Besuchergruppen auf die Messe zu ziehen, andererseits aber auch Fachbesuchern wie zum Beispiel Flottenverantwortlichen besondere Highlights zu bieten.

Auto-Neuheiten

Auch wenn in diesem Jahr viele internationale Autohersteller fehlen, lassen sich auf den Open-Space-Flächen in der Münchner Innenstadt zahlreiche Debütanten erstmals öffentlich sehen. VW etwa enthüllt die neue Generation des Passat, den es nur noch in der Kombi-Variante geben wird, Renault zeigt den Elektro-Crossover Scénic und Porsche hat den puristischen Jubiläums-Elfer 911 S/T dabei, den man wegen hoher Preise und winziger Stückzahlen auf der Straße wohl künftig nur sehr selten sehen wird. Neuheiten-Wert haben auch die Messeauftritte der chinesischen Marken, die in der bayerischen Landeshauptstadt ihren Markteintritt in Europa starten oder vorantreiben. Hinguck-Tipp: BYD mit dem elektrischen Mittelklasse-SUV Seal U.

Foto: Mercedes Die Mercedes-Vision ist besonders spektakulär.

Fahrzeug-Studien

Während man die Modellneuheiten mit etwas Geduld in wenigen Monaten im Autohaus oder auf der Straße sehen kann, verschwinden die meisten Konzeptfahrzeuge nach ihren Messeauftritten in den Archivhallen der Hersteller. In München lohnt der Besuch der Studien doppelt, weil in diesem Jahr zahlreiche interessante zu sehen sind. Besonders spektakulär: der Supersportwagen Mercedes Vision One-Eleven, der sich als Neuinterpretation des legendären C 111 aus den 1970er-Jahren versteht. Stärker in die Zukunft gerichtet ist der Opel Experimental, der nicht nur den kommenden Manta vorwegnimmt, sondern auch generell die künftige Design-Strategie der Marke.

Kostenloser firmenauto test drive

Das Webportal firmenauto.de und der VDA laden am 7. September 2023 zum "firmenauto test drive 2023" auf die IAA Mobility in München Halle C2 ein. Fachbesucher haben an diesem Tag die Möglichkeit, 24 der neuesten Modelle von Elaris, Kia, Lynck & Co, Mazda, MG, Nissan, Polestar, Skoda, Stellantis und Volvo in realen Fahrsituationen zu testen. Kompakt und im direkten Vergleich wie nirgendwo sonst. Sichern Sie sich hier Ihren Platz: www.firmenauto.de/testdrive23iaamobility

Foto: Opel Opel gewährt einen Blick in die Zukunft.

Weitere Testfahrten

Alle Testfahrten können über die kostenlose „IAA Mobility App“ gebucht werden. Hier sind alle aufgeführt und die Nutzer werden automatisch auf die Testfahrt-Seite der jeweiligen Hersteller weiterleitet. Alternativ kann direkt bei den Ausstellern gebucht werden. Vor Ort werden dann auch der Führerschein und die tatsächliche Fahrtüchtigkeit geprüft, für einige Fahrzeuge gibt es möglicherweise eine Altersbeschränkung. Bei allen Fahrten ist ein Begleiter des Autoherstellers mit an Bord, auch Familienmitglieder dürfen mit. Hier die Standorte der einzelnen Anbieter:

Apothekenhof – Mercedes-Benz

Galeriestraße – BYD, Cupra, Lotus, Polestar, Volkswagen

Königsplatz – Ford, Honda, Lucid, Volta Trucks, Xpeng

Ludwigstraße/Schönfeldstraße – Holoride, Smart

Max-Joseph-Platz – BMW

Wittelsbacher Platz – Audi, Porsche Lesen Sie auch firmenauto test drive Von Aiways bis Lotus: 30 Modelle für Testfahrten

Die Diskussionen

Die IAA will nicht nur Produkt-Show sein, sondern auch Platz für Austausch und Diskussion bieten. Als Ort dafür ist vor allem das Citizen Lab auf dem Marienplatz vorgesehen, das ein wenig abseits von den Ausstellungsflächen des Open Space liegt. Mit Hilfe interaktiver Formate soll dort ein „offenen Dialog auf Augenhöhe“ zwischen Bürgern, Industrie, Wissenschaft und NGOs möglich sein. Neben einer Dialog-Arena gibt es Ausstellungen, Workshops und Möglichkeiten zum Netzwerken. Der Eintritt ist kostenlos.