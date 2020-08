Hohe Verluste in der Corona-Krise seien ein Indikator für den Anpassungsbedarf der einzelnen Unternehmen, so CAR-Leiter Ferdinand Dudenhöffer. Der Markteinbruch im Zuge der Pandemie lege verborgene Schwächen der Autobauer offen. Seiner Ansicht nach ist unter anderem der Abbau von Produktionskapazitäten nötig.

Dass es auch anders geht, zeigte das VW -Konzernmitglied Porsche, wo pro Fahrzeug ein Gewinn von 9.853 Euro anfiel. Ebenfalls deutlich im Plus war Tesla mit 2.890 Euro. Dreistellige Gewinne pro Fahrzeug strichen General Motors (780 Euro), Skoda (748 Euro), PSA-Opel (707 Euro) und Toyota (533 Euro) ein. Grundlage der Berechnung sind jeweils die von den Unternehmen ausgewiesenen operativen Gewinne im Pkw-Geschäft, teils ergänzt um geschätzte Gewinne aus eventuellen Joint-Ventures. Bei Tesla berücksichtigt die Studie zudem die Erträge aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten.

Die Autohersteller haben in der Corona-Krise im Fahrzeuggeschäft teilweise große Verluste eingefahren. Betroffen waren einer Untersuchung des Center Automotive Research (CAR) zufolge vor allem die deutschen Marken, während sich Konkurrenten aus dem Ausland gut geschlagen haben.

Autohersteller Wieviel Hersteller an Neuwagen verdienen

