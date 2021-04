* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Klar ist: Mitarbeiter müssen mobil sein. Irgend­jemand im Unternehmen muss ihnen Mobilität ermöglichen. Über diese Anforderungen definiert sich der Aufgabenbereich. Die Kernaufgaben bedingen wiederum die Kenntnisse, die ein Mitarbeiter mitbringen sollte. Er muss Mobilitätsaufgaben managen und im besten Fall auch weiterentwickeln. Zuerst sollte sich ein Unternehmen also klar darüber sein, ob es eine Verwaltungskraft für Fahrzeuge sucht, einen Fuhrparkmanager im strategischen ­Einkauf oder ob das Thema auch für andere Mobilitätsformen offen sein kann. Dann wäre eine Schnittstelle oder gar Personalunion mit dem Travel­management anzustreben.

Endlich hat die Unternehmensführung eingesehen, dass an der Fuhrparkverwaltung zu viele Haftungsfragen und Aufgaben hängen, um das Thema nebenbei zu erledigen. Eine Stelle soll ausgeschrieben werden. Am besten wäre natürlich eine Fachkraft mit Berufserfahrung in ähnlicher Position. Dennoch bleibt die Frage: Nach wem genau suche ich da?

