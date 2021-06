* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Denn häufig gibt es dort nur wenige Kostenstellen für den Fuhrpark – zu wenige, um genau zu erkennen, in welchen Bereichen sich Einsparpotenziale verbergen. Auch passen typische Annahmen wie die bilanzielle Abschreibung neuer Pkw über sechs Jahre nicht zur tatsächlichen Nutzung im Unternehmensfuhrpark.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021