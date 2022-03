Updates over the Air

Updates over the Air Neue Funktionen online

Updates over the Air

* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Wer oft im Homeoffice arbeitet, kann die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit statt pauschal mit 0,03 Prozent gemäß der 0,002-Prozent-Regel versteuern – sofern der Firmenwagen an weniger als 180 Tagen pro Jahr für die Fahrt zur Arbeit genutzt wird. Somit wird jede Fahrt einzeln besteuert. Bei einem 50.000 Euro teuren Geschäftswagen und 40 Kilometer Fahrtstrecke sind das pro Fahrt 40 Euro (0,002 Prozent vom Bruttolistenpreis = 1 Euro mal 40). Davon abgezogen wird die Entfernungspauschale von 13 Euro (20 Kilometer mit 0,30 Euro; 20 Kilometer mit 0,35 Euro). Bei weniger als 180 Fahrten pro Jahr oder monatlich unter 15 Fahrten kann sich der Wechsel von der 0,03-Prozent- zur 0,002-Prozent-Methode lohnen.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings