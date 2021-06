Der Markt in Zahlen

Bei der Rückgabe kommt es schnell zum Streit über die Kosten von Mängeln. Mitunter verwechseln Gutachter altersbedingte mit übermäßiger Abnutzung oder setzen Schadenssummen als Minderwert an. Fotografieren Sie daher das gesamte Fahrzeug vor der Übergabe. Der Ärger lässt sich vermeiden. Kalkulieren Sie bei der Rückgabe routinemäßig mit Aufbereitungskosten – auch die sind steuerlich absetzbar. Empfehlenswert ist ein Rahmenvertrag mit einer professionellen Fahrzeugaufbereitung, die einen Monat vor Leasingende jedes Fahrzeug durchsieht und Schäden beseitigt. Ein mittlerer drei- bis kleiner vierstelliger Betrag fällt hier in der Regel an. Sind die Schäden übermäßig, bleibt Ihnen noch der Kauf. Zwar ist Rückkauf in vielen Verträgen ausgeschlossen, doch kein Leasinggeber wird sich einem Angebot verschließen.

Wer unter einem volatilen Markt leidet, kann sich mit einer Ausfallversicherung absichern. Doch gerade für Einzelunternehmer kann sich eine Leasingübernahme – also die Überschreibung des Leasingvertrags auf einen Dritten – eher lohnen. Vorausgesetzt, der Vertrag erlaubt das. Nehmen Sie einen entsprechenden Passus in den Vertrag auf. Leasingübernahmen kommen übrigens auch infrage, wenn die Bonität nicht ausreicht, um einen Neuvertrag zu erhalten.

Da Dienstwagen Gebrauchsgegenstände sind, hat das Kilometerleasing heute mehr denn je den Vorzug vor dem Restwertleasing. Doch auch hier ist scharf zu kalkulieren, um keine hohen Nachforderungen zu riskieren. Schätzen Sie die monatliche Fahrstrecke zuzüglich einer Sicherheitsreserve in Höhe von zehn Prozent. Für weniger gefahrene Kilometer gibt es übrigens eine Gutschrift.

Leasing muss man planen wie einen Autokauf: Nehmen Sie nicht das erstbeste Angebot, sondern vergleichen Sie. Bei mehreren Fahrzeugen oder einer Neuorganisation der Flotte schreiben Sie den Auftrag aus. Am deutlichsten unterscheiden sich preislich übrigens die Komplettangebote, die Wartung und Service beinhalten.

Wenn Sie diese sieben Tipps bei Ihrem Leasingvertrag beherzigen, sind Sie vor unliebsamen Überraschungen gefeit. So kann der neue Dienstwagen problemlos finanziert werden.

