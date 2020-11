E-Autos in Mehrfamilienhäusern

AC steht für »alternating current«, also Wechselstrom. Er kommt aus jeder Haushaltssteckdose und hat seinen Namen, weil er regelmäßig seine Richtung wechselt. DC steht für »direct current, also Gleichstrom. Beim Energietransport hat dieser erhebliche Vorteile, es sind bei E-Autos sehr hohe Ladeströme möglich – und damit auch hohe Lade­leistungen.

AC oder DC, einphasiges oder dreiphasiges Laden, Typ-2- oder Typ-3-Stecker: Beim Laden eines Elektroautos gibt es viele Unterschiede und einiges zu beachten. In der Bildergalerie erklären wir die verschiedenen Steckertypen.

Bei E-Autos gibt es eine Vielzahl an Nachlademöglichkeiten. Hier bekommen Sie alle Steckertypen im Überblick – so klappt das Laden garantiert.

