Die Daimler Financial Services AG richtet sich strategisch neu aus und etabliert dafür innerhalb es Vorstands ein neues Ressort zum Thema Mobilität. Ab dem 1. Juni 2019 ernennt die Gesellschaft Jörg Lamparter als Vorstand für "Digital and Mobility Solutions", also für das von Daimler Financial als Zukunftsfeld identifizierte Gebiet Mobilität und digitale Dienste.

Bisher war Lamparter als Geschäftsführer der Daimler Mobility Services zuständig für Mobilitätsdienstleistungen. Die Daimler AG erreichte bis Ende 2018 in diesem Feld 31 Millionen Kunden weltweit. Bei der Zusammenführung der Mobilitätsdienste von Daimler und BMW zu Your Now im Januar 2019 war Lamparter maßgeblich beteiligt. Darüber hinaus verantwortet Lamparter künftig die vollständige Digitalisierung von Produkten und Prozessen innerhalb der Daimler Financial Services, bleibt aber dennoch Geschäftsführer der Daimler Mobility Services.

Mit diesen personellen und organisatorischen Veränderungen will sich das Unternehmen auf die im Juli des Jahres anstehende Umfirmierung vorbereiten. Ab dann soll aus der Daimler Financial Services AG die Daimler Mobility AG werden, der Fokus also klarer auf Mobilitätsdienstleistungen gesetzt werden. Vorstandsvorsitzender von Daimler Financial, Klaus Entenmann, sagt dazu: "Mit Jörg Lamparter gewinnen wir für unseren Vorstand einen ausgewiesenen Experten für digitale Mobilitätsdienstleistungen. Er wird innerhalb der Daimler Financial Services AG eine maßgebliche Rolle spielen, indem er die Zukunftsfelder Digitalisierung und Mobilität konsequent zusammenführt."

Jörg Lamparter ist in seiner Funktion laut Unternehmensangaben für die Bereiche im Konzern verantwortlich, die großen Einfluss auf die Mobilität haben sollen. In seiner neuen Position verantwortet er künftige autonom fahrende Dienstleistungsfahrzeuge, digitale Mobilitätslösungen, innerstädtische Mobilitätskonzepte sowie die Steuerung zahlreicher Daimler Beteiligungen an jungen Unternehmen wie Blacklane, Flixmobility, Taxify oder Turo. Lamparter kam 1996 zu Mercedes und hatte verschiedene Positionen im Konzern inne. Schon früh widmete er seine Arbeit digitalen Vertriebsmodellen.

Weiterhin wird Benedikt Schell ab Juni die Position des Vorstandsvorsitzenden der Mercedes-Benz Bank von Franz Reiner übernehmen. Gleichzeitig scheidet er aus seiner bisherigen Position als Chief Experience Officer aus dem Vorstand von Daimler Financial aus.