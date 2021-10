Was die gelben Zettel bedeuten

Da steht nicht der Verkehrsweg, sondern die Mobilität der Menschen im Zentrum. Daher haben wir Definitionen und Konzepte für eine einheitliche Gesprächsbasis entwickelt. Integrierte Verkehrsplanung besteht aus Infrastruktur in Form der bebauten Umwelt, aus dem Verkehr selbst, also der Bewegung, die auf der Infrastruktur stattfindet, und Mobilität. Mobilität ist daher die Summe der Ursachen, warum die Bewegung stattfindet. Sie beschreibt die Bedürfnisse der Menschen.

Herr Rammert, was erforschen Sie in der integrierten Verkehrsplanung?

Alexander Rammert bildet als Dozent an der TU Berlin den ­Nachwuchs in integrierter Verkehrsplanung aus. Seiner Meinung nach haben Mobilitätsmanager in Unternehmen mehr Aufgaben, als sich nur um den Fuhrpark zu kümmern.

