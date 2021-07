Neuer Vertriebsvorstand bei VW Financial Services

Zu Oehmickes Aufgaben gehören laut Unternehmensangaben unter anderem die Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie der weitere Ausbau des Händlernetzes. Auch neue Mobilitätsinitiativen und Finanzdienstleistungen soll er entwickeln. Bisher gibt es in Deutschland rund 50 Verkaufsstellen für MG-Autos. Anders als der traditionsreiche Namen vermuten lässt kommen die Fahrzeuge nicht aus England, sondern als Teil des SAIC-Konzerns aus China.

Ab sofort verstärkt Jan Oehmicke (50) das Führungsteam von MG in Europa. Er übernimmt als Vice President die Verantwortung für die Märkte in Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit seiner über 20-jährigen Führungs- und Management-Erfahrung in der Autoindustrie, unter anderem bei BMW und Tesla, soll er die Wachstumspläne von MG in die Tat umsetzen. Damit übernimmt er unter der Egide von MG-Motors-DACH Präsident Richard Yuan die operative Verantwortung für die Region.

Der chinesische Autohersteller MG baut seine europäische Führungsmannschaft aus. Neu an Bord ist Jan Oehmicke, der für die Märkte Detuschland, Österreich und Schweiz verantwortlich ist.

Neuer Vice President bei MG Jan Oehmicke übernimmt Leitung in DACH

