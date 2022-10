Neues Citroen-Markenlogo Aus Vergangenheit wird Zukunft

In seiner 103-jährigen Geschichte hat Citroen sein Marken-Logo bislang neunmal überarbeitet. Nun steht die zehnte Variante des Doppelwinkel-Signets in einer Art Retro-Version an. Die Franzosen setzen künftig auf ein grafisch reduziertes Design. Dabei wird der zweidimensional gestaltete Doppelwinkel von einem einfachen Oval gerahmt. Citroen folgt damit einem seit Jahren in der Automobilbranche anhaltenden Designtrend, der Vereinfachung und Klarheit in den Vordergrund stellt und Buchstaben oder Symbole auf ihren Kern reduzieren will. Die Ende der Nullerjahre eingeführte dreidimensionale Darstellung des Doppelwinkels mit Chromglanzanmutung hat ausgedient.

Foto: Citroen

Demnächst wird Citroen das überarbeitete Logo auf einem neuen Konzeptfahrzeug zeigen. Schrittweise soll es dann auf neuen Modellen der Marke erscheinen und dabei auch eine neue Richtung in der Designsprache einleiten. Das neue Logo steht außerdem für eine geänderte Markenidentität, die sich unter anderem zum Ziel setzt, E-Mobilität für alle erschwinglich zu machen. Flankiert wird der Imagewandel vom neuen Markenclaim "Nothing Moves Us Like Citroën".

Neben der Neuausrichtung verweist das neue Logo auch auf die Anfänge der Marke, denn im Kern entspricht es dem nach dem ersten Weltkrieg eingeführten Markensymbol. Damals wurde von Gründer André Citroën der Doppelwinkel gewählt, um auf seinen Erfolg als Hersteller von Winkelzahnräder-Getriebesystemen zu verweisen. Seither war diese technische Referenz immer Basis für das Markenlogo.