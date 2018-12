So wechseln Sie die Dienstwagensteuer

Doch selbst wenn der Arbeitgeber die Privatnutzung pauschal im Lohnsteuerabzugsverfahren abzieht, ist der Arbeitnehmer dennoch nicht an diese Ermittlungsmethode gebunden. In seiner Einkommensteuererklärung kann er den privaten Nutzungsvorteil mit den hierfür tatsächlich angefallenen Kosten ansetzen, sofern dies für ihn günstiger ist. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass er das Verhältnis zwischen Privatfahrten und den übrigen Fahrten sowie die zugehörigen Kosten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachweist.

Außerdem entfällt für den Chef das Risiko der Arbeitgeberhaftung. Denn sollte das Finanzamt ein Fahrtenbuch wegen inhaltlicher Mängel verwerfen, muss der geldwerte Vorteil zwingend nach der Ein-Prozent- Regel berechnet werden. Ergibt sich daraus eine höhere als die bisher abgeführte Lohnsteuer, so wendet sich das Amt meist direkt an den Arbeitgeber.

