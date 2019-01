Wolfgang Linsenmaier für Finanzen, Personal und IT

Neuer Vorstand bei Dekra Wolfgang Linsenmaier für Finanzen, Personal und IT

Bei Subaru Deutschland habe Christian Amenda während der letzten zwei Jahre wichtige Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt: So schaffte er es etwa gemeinsam mit seinem Team, den Wegfall der Diesel-Motorisierungen aus der Modellpalette komplett zu kompensieren. Zugunsten eines nachhaltigen Geschäfts schaffte er es außerdem, auf Tageszulassungen zu verzichten. Laut Unternehmensangaben ermöglicht der Übergang zu Volker Dannath Subaru eine Fortsetzung dieses erfolgreichen Wegs in Deutschland.

Wolfgang Kopplin aus der Geschäftsführung der Emil Frey AG ist froh, beide Positionen aus eigenen Reihen besetzen zu können. "Wir freuen uns, dass sich Volker Dannath bereit erklärt hat, durch die erneute Übernahme der Geschäftsführung bei Subaru Deutschland einen lückenlosen Übergang an der Spitze des Unternehmens zu gewährleisten", sagt Kopplin zur neuen Personalie.

Um einen reibungslosen und schnellen Übergang in der Subaru Deutschland Geschäftsführung zu ermöglichen, übernimmt daher zum 1. Februar Volker Dannath den freiwerdenden Posten. Schon von 2011 bis 2017 hatte Dannath die Geschäftsführung inne, der in der Zwischenzeit das Einzelhandelsgeschäft von Emil Frey Deutschland leitete.

