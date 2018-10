Zweistelliges Plus nach drei Quartalen

Toyotas Flottengeschäft auf Wachstumskurs Zweistelliges Plus nach drei Quartalen

Top 10 in Firmenflotten

Top 10 in Firmenflotten Die beliebtesten großen SUV

Köln ist SUV-Hauptstadt Deutschlands. Im vergangenen Jahr fielen dort knapp 27 Prozent aller neu zugelassenen Pkw in die Fahrzeugklasse Geländewagen oder SUV, wie die Bundesregierung auf eine Anfrage des Parlaments mitteilt. Das ist der höchste Anteil aller Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Auf Rang zwei folgt Düsseldorf mit einer SUV-Quote von 24,7 Prozent, auf Rang drei Berlin mit 24,6 Prozent. Damit liegen die Metropolen klar über dem Bundesdurchschnitt, der im vergangenen Jahr bei 23,9 Prozent lag – inklusive der ländlichen Regionen. Den geringsten SUV-Anteil unter den großen Städten hat Hamburg mit 16,6 Prozent.

SUV sind ein Großstadtphänomen. Vor allem in den rheinischen Metropolen und der Bundeshauptstadt sind die Crossover gefragt.

SUV-Zulassungen in Deutschland Köln ist Crossover-Metropole

Who is Who Pkw