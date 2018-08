Toyota verkauft weltweit die meisten Autos: Während der VW-Konzern im Ranking der global erfolgreichsten Automobilkonzerne mit deutlichem Vorsprung auf Platz Eins liegt, muss sich die Marke Volkswagen bei den Pkw-Verkaufszahlen dem zweiten Rang begnügen. Nach den Zahlen des Datendienstleister Focus2Move für das erste Halbjahr 2018 führt Toyota das globale Ranking mit 4,3 Millionen verkauften Autos (+2,6%) angeführt. VW konnte 3,5 Millionen absetzen, was einem Plus von 6,3 Prozent entspricht. Das Podium komplettiert trotz deutlichen Einbußen Ford mit 2,9 Millionen verkauften Pkw (-6,3%). Der nach VW erfolgreichste deutsche Hersteller ist Mercedes auf dem zehnten Rang (1,3 Millionen Fahrzeuge, +6%). Über das stärkste Wachstum in den ersten sechs Monaten dieses Jahres darf sich Geely freuen, die Chinesen verzeichnen mit 720.000 verkauften Fahrzeugen ein Plus von 33 Prozent. Die Top 10 der weltweit beliebtesten Automarken 2018 sehen Sie in der Bildergalerie.