Zulassungsranking in Deutschland Die 5 beliebtesten Autos

Über Jahrzehnte hinweg gab es die Gewissheit, dass der VW Golf wie im Vorjahr in der KBA-Statistik ganz oben stehen wird. Doch 2022 gab es immer wieder Meldungen, der Liebling der Deutschen sei entthront. Auf Monatsbilanzen betrachtet traf dies tatsächlich zu. Doch hat es Teslas Model 3 tatsächlich geschafft, in der KBA-Statistik über das Gesamtjahr betrachtet die Zeitenwende endgültig zu zementieren? Hier die Top 5 der meistverkauften Autos 2022.

Platz 5: Opel Corsa

Für eine echte Überraschung sorgte die Nr. 5 der meistgekauften Neuwagen in Deutschland, denn Kleinwagen sind kaum noch gefragt. Dennoch verkaufte sich der 2019 eingeführte Corsa F 50.191 mal und verdrängte auch den VW Polo in die hinteren Ränge. Hat der Corsa diesen Erfolg dem E-Auto-Boom zu verdanken? Zum Teil. In den Elektro-Charts belegt der Corsa-e mit rund 15.000 Neuzulassungen lediglich Rang 7. Immerhin noch über 35.000 Corsa wurden somit also vergangenes Jahr mit klassischem Verbrenner unters Volk gebracht.

Platz 4: Fiat 500

Noch weniger als Kleinwagen sind eigentlich Kleinstwagen gefragt. Und doch hat mit dem Fiat 500 ein Vertreter dieser vom Aussterben bedrohten Fahrzeugklasse den Sprung auf Platz 4 der meistverkauften Pkw geschafft. Anders als beim Opel Corsa lässt sich dieser Coup der Italiener klar auf die große Nachfrage nach E-Fahrzeugen zurückführen. 29.635 der insgesamt 52.337 neu in Deutschland zugelassenen Cinquecento gehen nämlich auf das Konto der jungen Elektro-Version. Damit ist der kleine Turiner sogar die Nr. 3 unter den E-Autos und bietet den Tesla-Modellen 3 und Y die Stirn.

Fiat 500 Elektro Fahrbericht Cooler Dienstwagen

Platz 3: VW T-Roc

Neben einem Elektro- gab es 2022 außerdem wieder einen SUV-Boom. Vor allem im C-Segment sind die Pseudo-Offroader als Alternative zum klassischen Kompaktmodell weiter gefragt. Im Fall des T-Roc kam außerdem ein Facelift als verkaufsfördernde Maßnahme hinzu. 58.942 Kunden konnte er damit ganz ohne Elektroantriebstechnik an die Kassen locken.

VW T-Roc Facelift (2022) Mehr Qualität im Innenraum

Platz 2: VW Tiguan

Der VW Tiguan liegt mit 59.136 Neuzulassungen auf Platz 2. Dabei steht der technisch ebenfalls eng mit dem Golf verwandte Wolfsburger in seiner jetzigen Form seit bereits sieben Jahren im VW-Programm und damit kurz vor der Ablöse. Anders als den T-Roc gibt es den Tiguan allerdings auch als Plug-in-Hybrid. Eine Gattung, die dank der großzügigen finanziellen Förderung durch den Staat vergangenes Jahr gefragt war. Mit dem Wegfall der Umweltprämie für PHEVs dürfte die Nachfrage nach Plug-ins 2023 deutlich zurückgehen. Es dürfte also spannend werden, wie sich das SUV-Modell in nächster Zeit bei den Zulassungszahlen schlagen wird.

VW Tiguan Allspace 2.0 TDI DSG 4motion (2022) Test Der zieht

Platz 1: VW Golf

Das trifft auch auf die ewige Nr. 1 zu, dem VW Golf, der sich 2022 mit 84.282 Neuzulassungen wieder einmal mit deutlichem Abstand als „Liebling der Deutschen“ behaupten konnte. Es ist allerdings noch nicht lange her, da setze VW mehr als 200.000 Exemplare des Kompakt-Klassikers pro Jahr ab. Von diesen Höhenflügen ist der Golf 8 mittlerweile weit entfernt, was sich zumindest zum Teil mit dem Erfolg von T-Roc und Tiguan erklären lässt. Statt sich wieder einen Golf zuzulegen, steigen nicht wenige treue Kunden des Kompaktklasse-Königs ins SUV-Schwestermodell um. Die Nachfrage nach SUV und E-Autos wird 2023 vermutlich weiter steigen.