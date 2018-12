Dienstwagensteuer

Wer sich ab 2019 für ein Elektroauto als Firmenwagen entscheidet, bekommt 50 Prozent Rabatt auf den geldwerten Vorteil der Privatfahrten. Konkret: Die Basis für die pauschale Besteuerung beträgt nicht mehr ein Prozent des Bruttolistenpreises, sondern nur noch 0,5 Prozent. Das beschloss der Finanzausschuss des Bundestags am 9. November 2018. Die Halbierung gilt auch für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Die Regelung soll für alle zwischen 1.1.2019 und 31.12.2022 angeschafften Elektroautos gelten.

Auch Fahrer von Plug-in Hybridem profitieren von der geänderten Firmenwagensteuer. Allerdings nur, wenn der Wagen, gemessen im neuen WLTP-Verbrauchszyklus, rein elektrisch mindestens 40 Kilometer weit kommt und nicht mehr als 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt. Große, schwere SUV werden allerdings nicht subventiniert. Der Volvo XC90 T8 etwa schafft bereits im weniger strengen NEFZ-Zyklus nur 40 Kilometer und stößt 56 g CO2 aus.

Die neue Steuerregelung dürfte viele Fahrer zu bewegen, sich für einen elektrisch angetriebenen Dienstwagen zu entscheiden. Allerdings sind die Unternehmen gut beraten, jeden Antrag ihrer Mitarbeiter genau zu prüfen, speziell bei Plug-in Hybriden. Nur wenn das Fahrprofil passt und der Mitarbeiter sein Auto regelmäßig lädt, um möglichst viel elektrisch zu fahren, lohnt sich ein Plug-in Hybride. Wer jedoch beruflich 10.000 oder mehr Kilometer unterwegs ist, fährt mit einem Diesel deutlich billiger. Plug-in Hybride koppeln den E-Antrieb mit einem Benzin- und nicht mit einem sparsamen Dieselmotor. Sobald also die Batterie leergefahren ist, springt der Benziner an.

Dienstrad

Auch für das vom Arbeitgeber überlassene Firmenrad, E-Bike oder Pedelec entfällt der geldwerte Vorteil. Der Haken: In der Regel werden die Fahrräder in der Regel in Form einer Gehaltsumwandlung überlassen. Das heißt, der Mitarbeiter verzichtet auf einen Teil seines Bruttogehalts und bekommt dafür das Rad gestellt. So wird ein Teil des Gehalts in einen Sachbezug umgewandelt. Erst reduziert die Leasingrate das Bruttogehalt, dann der Bruttolistenpreis des Rades wieder zum Gehalt addiert.

Laut dem Pressedienst Fahrrad betrifft der vom Bundestag gefasste Beschluss aber nur Räder, die Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ (Neufassung § 37 Nr. 3 EStG) überlässt. Steht also beispielsweise eine Gehaltserhöhung an, kann der Chef seinem Angestellten stattdessen ein E-Bike überlassen. Das Gehalt bleibt also gleich und der Kollege darf künftig steuerfrei radeln. Ähnliches gilt für Zuzahlungen zur Kita oder andere Geschenke des Arbeitgebers: Das Gehalt muss gleichbleiben, die Zahlung sozusagen obendrauf kommen.

Deshalb ändert sich in der Praxis für die meisten der 250.000 Nutzer von Diensträdern nichts: Sie müssen die private Nutzung weiterhin mit einem Prozent des Bruttolistenpreises versteuern.

Jobtickets

Auch Jobtickets werden ab 2019 steuerfrei, Arbeitnehmer müssen also keinen geldwerten Vorteil mehr bezahlen. Bisher gab es als Ausgleich die 44-Euro-Freigrenze, sofern das Unternehmen nicht weitere finanzielle Zuschüsse gibt, für die Kita beispielsweise. Auch für Arbeitgeber waren Jobtickets nicht allzu attraktiv, mussten sie doch neben den Kosten an die Verkehrsbetriebe auch die Steuer an das Finanzamt zahlen. All dies entfällt künftig, was Jobtickets sowohl für die Unternehmen als auch die Mitarbeiter attraktiver macht.