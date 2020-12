Autonomer Minibus in Hamburg

Autonomer Minibus in Hamburg Nur keine Hektik

Autonomer Minibus in Hamburg

* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Will Deutschland seine Klimaziele erreichen und die Mobilitätswende schaffen, braucht es Treiber wie Frosta. Der Hersteller tiefgekühlter Lebensmittel will sogar langfristig, dass alle aktuell 70 Dienstwagen-Privilegierten auf ihren persönlichen fahrbaren Untersatz verzichten. Natürlich sollen sie trotzdem mobil bleiben, schließlich sind Kunden und Produktionsstandorte weit verstreut. Deshalb hat das Unternehmen eine Mobilitätsstrategie ausgeklügelt, deren Kern ein persönliches Mobilitätsbudget darstellt.

Wenn sich ein Firmenchef mit einem VW Up als persönlichem Firmenwagen begnügt, steckt entweder der Zwang zum Sparen oder Überzeugung dahinter. Bei Felix Ahlers, dem Vorstandsvorsitzenden von Frosta, ist es definitiv Letzteres. Seit 2014 hat sich das Unternehmen ganz der grünen Mobilität verschrieben, und der kleine VW erschien Ahlers damals als probates Fortbewegungsmittel.

Der Lebensmittelhersteller Frosta denkt Mobilität neu und will langfristig alle Firmenwagen abschaffen.

Fuhrpark von Frosta So geht Wandel

Angebot des Monats

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings