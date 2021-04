Reparatur in Corona-Zeiten

Die Zeiten, in denen man als Extra für den Geschäftswagen lediglich ein Radio mit CD-Player, einen Aschenbecher oder ein Schiebedach ordern konnte, sind lange vorbei.

Radarsysteme hinterm Stoßfänger, Kamera in der Windschutzscheibe, Totwinkelwarner im Spiegel: Moderne Autos stecken voller Assistenten. Sie machen Firmenwagen sicherer, aber auch teurer. Vor allem die bei Unfällen anfallenden Folgekosten werden von Flottenmanagern häufig unterschätzt.

