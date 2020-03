Der firmenauto test drive in Fulda am 22. und 23. April kann wegen des Coronavirus nicht stattfinden. Es gibt einen Alternativtermin am selben Ort: Der 20. und 21. August 2020. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Platz als Testfahrer für eine der drei Tagesveranstaltungen. Hier geht´s direkt zur Anmeldung .

Die aktuelle Lage trifft nun auch den firmenauto test drive am 22. und 23. April 2020 in Fulda. Wir haben aber alle Hebel in Bewegung gesetzt und konnten für den 20. und 21. August 2020 neue Termine für die ersten beiden Tagesveranstaltungen in Fulda im 3G Tagungs- und Eventzentrum festzurren. Der Ausweichtermin hat vielleicht sogar eine gute Seite: Manche im April noch nicht verfügbaren E-Autos und Plug-in Hybride sind im Sommer dann vermutlich mit am Start. Am Programm und Tagesablauf ändert sich nichts - und auch die Veranstaltung in Schwäbisch Hall am 9. Oktober 2020 soll wie geplant stattfinden.

Nutzen Sie die neue Chance und sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Platz als Testfahrer für eine der drei Tagesveranstaltungen. Hier geht´s ohne Umwege zur Anmeldung.

Schwerpunkt Elektromobilität

Der firmenauto test drive steht in diesem Jahr unter dem Schwerpunkt Elektromobilität. Zahlreiche für Fuhrparks interessante Plug-in-Hybride und Elektroautos warten auf die Teilnehmer. Klar, dass Fragen zur Technik, Ladeinfrastruktur und den einzelnen E-Autos direkt vor Ort von den Experten der Hersteller beantwortet werden.

Neben ausführlichen Testfahrten ohne Zeitdruck bietet das einzigartige Konzept die perfekte Networking-Plattform, um sich mit Fuhrparkverantwortlichen anderer Unternehmen und Vertretern der Hersteller auszutauschen. Mehr noch: Im Rahmen von drei Workshops à 20 Minuten erhalten die Teilnehmer Expertenwissen aus erster Hand. Das sind die Themen:

Wie wirkt sich Elektromobilität auf das Stromnetz aus und wie lässt sich das Ladeverhalten steuern, ohne dass das Netz überlastet wird?

Ladeinfrastruktur im Unternehmen. Welche Lösungen gibt es auf dem Markt, wie viel Ladepunkte sind überhaupt sinnvoll und welche Investitionen kommen auf ein Unternehmen zu?

. Welche Lösungen gibt es auf dem Markt, wie viel Ladepunkte sind überhaupt sinnvoll und welche Investitionen kommen auf ein Unternehmen zu? Rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von Elektromobilität im Fuhrpark

Auf Wunsch bekommet jeder Teilnehmer ein Teilnahmezertifikat (80 Euro). Übrigens: Der firmenauto test drive in Schwäbisch Hall lässt sich prima mit einem Besuch des Signal-Flottentag am 8. Oktober 2020 verbinden.

Hier geht´s zur Anmeldung

Folgende Fahrzeuge sind bereits sicher dabei:

Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio MY20

Alfa Romeo Giulia MY20 (nur in Schwäbisch Hall)

Alfa Romeo Giulia/Stelvio (2020) Qualitativ aufgeholt

Audi

Audi A3 Sportback (Mild-Hybrid)

Audi A4 Avant

Audi e-tron Sportback (Elektroauto)

Audi A4 Facelift (2019) Fahrbericht Touch me, babe!

Fiat

Fiat 500

Fiat Panda Hybrid (Mild-Hybrid)

Fiat 500 Hybrid/Panda Hybrid Fahrbericht Stadtflitzer mit Elektro-Hilfe

Jeep

Jeep Compass

Jeep Renegade Plug-in (nur in Schwäbisch Hall)

Fahrbericht Jeep Renegade Feinschliff für den kleinsten Jeep

Kia

Kia e-Soul (Elektroauto)

Kia e-Soul (2020) im Fahrbericht Da ist Musik drin

Mitsubishi

Mitsubishi Eclipse Cross (nur in Schwäbisch Hall)

Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid

Mitsubishi Eclipse Cross im Test CVT ist okay

Seat

Seat Mii electric (Elektroauto)

Neuer Seat Leon (voraussichtlich Mild-Hybrid)

Volkswagen

VW Golf VIII (Mild-Hybrid)

Fahrbericht VW Golf VIII (2020) Immer noch der eine für alle?

Volvo

Volvo V60 T6 Twin Engine (Plug-in Hybride)

Volvo XC60 B4 (Mild-Hybrid)

Volvo XC40 T5 Twin Engine (Plug-in Hybride)